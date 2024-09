Paulinho voltou a ser figura de destaque no Toluca, desta feita no triunfo sobre o Atlas (4-1), na última madrugada, a contar para a 10.ª jornada do Apertura do México.

O antigo avançado do Sporting abriu o marcador aos 33 minutos, através de uma excelente iniciativa individual. O internacional português chegou aos seis golos no campeonato e isolou-se na lista de melhores marcadores, com mais um do que o ex-Famalicão Cádiz.

Mas a exibição de Paulinho não se ficou por aqui. O atacante de 31 anos deixou alguns pormenores técnicos em campo e, aos 40 minutos, assistiu Helinho na área para o segundo golo do Toluca.

No segundo tempo, Paulinho bisou nas assistências, com o passe certeiro para Isaías Violante, que apontou dois golos na partida (61m). Assim, o avançado luso chegou às cinco assistências e também lidera essa estatística.

Aldo Rocha, aos 78 minutos, reduziu para os forasteiros.

O Toluca, orientado pelo também português Renato Paiva, aproveita os empates do Tigres e do Monterrey para subir ao segundo lugar do campeonato, agora com 21 pontos, a quatro do líder, o Cruz Azul.