VÍDEO: Paulinho marca e Toluca está na final do campeonato mexicano
Triunfo por 3-2 na segunda mão das «meias» contra o Monterrey, de Sergio Ramos
Com um golo de Paulinho, o Toluca venceu o Monterrey por 3-2, na última madrugada, e carimbou a passagem à final do Abertura, no México.
Depois da derrota por 1-0 fora de casa na primeira mão das meias-finais, a equipa do avançado português bateu o conjunto de Sergio Ramos e do ex-FC Porto Óliver Torres – Corona não jogou por lesão.
O Toluca chegou ao intervalo a vencer por 2-0. Já depois do golo de Federico Pereira (19m), Paulinho dilatou a vantagem com um remate de trivela, aos 43 minutos.
A abrir a segunda parte, de penálti, Helinho (51m) fez o 3-0, mas veio então a resposta do Monterrey. Aos 58 minutos, também de penálti, Sergio Ramos reduziu e, em cima do último quarto de hora, Roberto de la Rosa marcou o outro golo dos visitantes.
Com a eliminatória empatada a três golos, o Toluca seguiu para a final, beneficiando da classificação na primeira fase do campeonato mexicano.
Em busca do bicampeonato, o Toluca terá pela frente o Tigres, que eliminou o Cruz Azul.