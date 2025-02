Noite memorável para Paulinho no México! O avançado português apontou um hat trick, na última madrugada, na goleada do Toluca em casa do Juárez (4-0).

O ex-Sporting abriu o marcador logo aos 12 minutos, com uma finalização simples, após o cruzamento de Jesús Angulo.

Cinco minutos depois, o jogador mexicano aumentou a vantagem, ao concluir uma jogada que começou nos pés de Paulinho, junto à linha lateral.

Ainda antes do intervalo, o internacional português chegou ao bis, num lance caricato. O guarda-redes recebeu a bola, mas demorou demasiado a soltá-la e Paulinho, depois de um carrinho para o desarme, só precisou de encostar para o fundo das redes.

Em cima do último quarto de hora da partida, Paulinho recebeu um passe de Angulo e, de pé direito, fechou as contas.

O Toluca é quinto classificado no Clausura, com 15 pontos, a oito do líder, o Club Léon, que tem mais um jogo disputado. Com cinco golos, Paulinho é o segundo melhor marcador, atrás de Diber Cambido (Necaxa), que tem nove. No total da temporada, o português soma 19 golos em 28 encontros.