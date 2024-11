Em dia de 32.º aniversário, Paulinho voltou a marcar pelo Toluca, desta feita na goleada caseira por 4-0 sobre o Club América, na madrugada deste domingo.

Depois dos golos de Jesus Gallardo (9m) e Ângulo (59m), foi a vez de o avançado ex-Sporting faturar, aos 72 minutos. Nos festejos, até os companheiros de equipa imitaram o português, com o indicador apontado à cabeça.

Aos 77 minutos, Luan selou o triunfo da equipa de Renato Paiva, que aproveitou o empate do Tigres e fechou a Liga Apertura do México em segundo lugar, seguindo, agora, para os quartos de final.

Já Paulinho, com 13 golos, terminou a fase regular como melhor marcador, com mais cinco golos do que os perseguidores diretos, Henry Martín (América) e Ángel Sepúlveda (Cruz Azul).

Após a partida, os colegas do Toluca surpreenderam Paulinho com um bolo de aniversário e até se viram bandeiras portuguesas na bancada.