Casados desde 2001, Luís Figo e Helen Svedin voltam a viver separados, tal como aconteceu em fevereiro de 2022. Desta feita, de acordo com o Vanitatis – secção do jornal El Confidencial – o antigo internacional português deixou a casa da família há pouco mais de um mês, mudando-se para uma propriedade no centro de Madrid.

No princípio desta semana, Luís Figo, de 52 anos, participou na gala dos prémios Laureus, não se fazendo acompanhar pela esposa, de 50 anos. Nessa cerimónia, o português falou da família, referindo-se às filhas como «o melhor da vida».

Entretanto, nas redes sociais, é possível notar que a modelo sueca aproveitou a última semana para viajar fora de Espanha, junto ao mar e para andar de cavalo.

O casal foi visto pela última vez em público a 14 de fevereiro, quando celebraram o dia dos namorados, com publicação conjunta nas redes sociais.

Luís Figo e Helen Svedin conheceram-se em 1996, durante a época de estreia do português pelo Barcelona. Após cinco anos de relação – e quando a primeira filha tinha 2 anos – Figo e Svedin casaram no Algarve, em 2001. Seguiu-se o nascimento da segunda e da terceira filha, em 2002 e 2004.