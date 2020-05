Cristiano Ronaldo continua na Madeira à espera que a Juventus o chame para o regresso ao trabalho e este sábado aproveitou o tempo disponível para mostrar a Cristianinho, o filho mais velho, a Madeira profunda, no meio da natureza.

O craque publicou este sábado uma fotografia com uma paisagem de tirar a respiração, com o Oceano Atlântico como pano de fundo. «A descobrir a minha ilha com a melhor companhia», escreveu o internacional português na conta pessoal no Instagram.

Ora veja: