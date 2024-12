Luís Figo há muito que deixou o futebol profissional mas o Sporting continua na sua mente.

No programa de entretenimento espanhol La Revuelta desta quinta-feira, o Bola de Ouro português falou sobre os leões comparando-os ao Atlético Madrid, clube do qual o apresentador do programa é conhecido adepto.

«Tenho muitos amigos do Atleti [n.d.r.: Atlético Madrid], e sempre respeitei muito o Atlético Madrid. É uma equipa que sofre muito no geral. É uma equipa que eu comparo muito com a minha equipa em Portugal, o Sporting. É um pouco como uma equipa que é grande mas ganha pouco, sofre muito», referiu Figo.

David Broncano, o apresentador, não ficou atrás, logo a seguir fez Figo relembrar a época dos «galáticos» no Real Madrid e que só tinham vencido uma Liga dos Campeões. O antigo capitão da Seleção nacional não perdeu tempo com a resposta: «Mais vale uma que nenhuma», atirou.

Luís Figo esteve no programa La Revuelta para promover um jogo solidário da La Liga.