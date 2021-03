O treinador luso-alemão Miguel Moreira é o novo adjunto do Bayer Leverkusen, acompanhando a chegada do treinador principal Hannes Wolf, que substituiu Peter Bosz ao comando dos farmacêuticos na terça-feira.

Miguel Moreira, de 37 anos, estava a trabalhar com os sub-17 do Borussia Dortmund esta temporada e volta a reencontrar Hannes Wolf, com quem já tinha ido para os projetos no Estugarda e no Genk nas últimas épocas.

A confirmação foi feita esta quarta-feira pelo Bayer, sendo que também Peter Hermann vai estar ao lado de Wolf na equipa técnica.

Nascido já em Dortmund, na Alemanha, Miguel Moreira é filho de pais emigrantes, que saíram de Portugal nos anos 70. Eram de Pardieiros, concelho de Carregal do Sal, no distrito de Viseu, conforme Miguel contou, em entrevista ao Maisfutebol, em 2016.

A ligação de Miguel Moreira a Hannes Wolf vem dos tempos em que o português jogava no ASC 09 Dortmund, equipa do qual Wolf era treinador e também jogador. Foi a partir daí que, então ainda com Jürgen Klopp como treinador do Borussia Dormund, o atual técnico do Liverpool convidou Wolf para treinar nas camadas jovens do Borussia. Inicialmente, Miguel Moreira não foi com Wolf, mas acabaria por juntar-se ao corpo técnico da formação do Borussia um pouco mais tarde, por volta de 2013.