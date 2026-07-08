Amorim apresentado no Milan: «Vejam o Gonçalo Ramos durante cinco minutos»
Treinador desdobrou-se em elogios ao avançado e abordou o futuro de Rafael Leão
Treinador desdobrou-se em elogios ao avançado e abordou o futuro de Rafael Leão
Ruben Amorim foi apresentado no Milan na tarde desta quarta-feira. Aos jornalistas – e ao lado do “patrão” Gerry Cardinale – o treinador de 41 anos elogiou Gonçalo Ramos, contratado ao PSG por 74 milhões de euros, tornando-se no reforço mais caro da história do Milan.
«Custou muito dinheiro, mas posso explicar. Sou eu quem transmite o perfil de jogador desejado, mas não os nomes. Acreditamos imenso no Gonçalo Ramos, ele provou contra a Croácia – contra um bloco recuado – que pode marcar.»
«Em Itália há muitas equipas assim, mas ele consegue marcar contra blocos recuados e na transição. O foco dele está na equipa. Se vamos pressionar alto, então precisamos de um avançado que o consiga fazer. Sugiro que vejam o Gonçalo Ramos durante cinco minutos», argumentou.
Numa conferência de imprensa marcada pelas questões de mercado e pela gestão do plantel, Ruben Amorim foi breve quanto a Rafael Leão, Modric e Pulisic.
«O Rafael Leão jogou bem no Mundial 2026, é jogador do Milan e estou feliz com a nossa equipa. Sou um treinador feliz.»
«Modric? Queremos mantê-lo pela sua experiência, já conversei com ele duas vezes. Não vai jogar todas as partidas, mas queremos contar com ele.»
«O Pulisic é um jogador talentoso, infelizmente lesionou-se no Mundial 2026, mas é perfeito para a minha ideia de jogo. Pode fazer a diferença em espaços curtos, sobretudo contra blocos recuados e compactos. Acredito muito dele», rematou.
Fora da ribalta desde janeiro, Ruben Amorim assume o comando técnico do Milan, que vai disputar a Liga Europa e não conquista o campeonato desde 2022. A última Taça de Itália foi conquistada em 2002 e a Supertaça em 2024.