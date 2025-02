João Félix causou impacto imediato no Milan ao marcar na estreia, diante da Roma. Os «rossoneri» venceram os «giallorossi» por 3-1 e Sérgio Conceição deixou elogios ao internacional português.

«Tivemos apenas um treino para preparar este jogo. Não tive oportunidade de treinar os detalhes, mas tenho um grupo de jogadores inteligentes e estou feliz com esta exibição. Estou muito feliz com o segundo golo e também estou satisfeito com as duas novas contratações [João Félix e Santiago Giménez] que são jogadores inteligentes», disse o técnico luso ao Canale 5, após carimbar o acesso às meias-finais da Taça de Itália

«Félix marcou um belo golo, mas ainda não fizemos nada, ainda faltam três jogos para vencer a Taça de Itália. Agora temos que pensar no Empoli, que será um desafio muito difícil. Esperamos continuar assim".

Conceição assumiu que ainda está à procura de «equilíbrio» no Milan. «Semelhanças com o meu FC Porto? Ainda não, estamos a trabalhar para sermos uma equipa mais compacta e mais agressiva. Agora com as novas contratações podemos começar a trabalhar porque as características deles dão-me a possibilidade de jogar com dois avançados como eu gosto.»

Se Félix mereceu elogios, Rafael Leão nem por isso. O camisola 10 do Milan ficou no banco e Conceição exigiu melhorias.

«Ele pode fazer mais, muito mais, porque tem uma qualidade incrível e tem de pensar que tem de trabalhar duro mesmo quando não tem a bola, porque joga num coletivo e tem de se colocar à disposição da equipa. Sair da zona de conforto não é fácil, mas para mim é essencial. Ele pode fazer muito mais porque é um jogador de outro nível», frisou.

Já na conferência de imprensa, o treinador português voltou a ser questionado sobre João Félix e reforçou os elogios.

«Ele tem tanta qualidade: ver um gesto tão bonito de um jogador que acabou de chegar e de quem todos esperam grandes coisas, deixa-me feliz. Eu gosto, é a beleza do futebol. Este desporto é maravilhoso», sublinhou.

João Félix, refira-se, está cedido ao Milan pelo Chelsea até ao final da época.