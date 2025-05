O Milan anunciou, esta quinta-feira, a saída de Sérgio Conceição.

O emblema «rossoneri» despediu-se do treinador português com um vídeo em jeito de agradecimento pelo «empenho, profissionalismo e dedicação» ao longo da breve passagem pelo clube.

Conceição, que sucedeu a Paulo Fonseca, estreou-se em janeiro deste ano no banco do Milan e venceu a Supertaça Italiana, com vitórias sobre Juventus e Inter de Milão nos dois primeiros jogos. Contudo, os «rossoneri» foram eliminados pelo Feyenoord no play-off dos oitavos de final da Liga dos Campeões, perderam a final da Taça de Itália para o Bolonha e terminaram na oitava posição do campeonato italiano, falhando o acesso às competições europeias.

No total, o técnico de 51 anos somou 16 vitórias, cinco empates e dez derrotas em 31 partidas.

Segundo a imprensa italiana, Massimiliano Allegri será o sucessor de Conceição, que está a ser apontado à Lazio.