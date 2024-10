Paulo Fonseca voltou a negar qualquer conflito com Rafael Leão. O internacional português começou no banco na derrota caseira do Milan com o Nápoles (2-0), mas o treinador insistiu que não existe mal-estar com o compatriota.

Ainda assim, Fonseca deixou um recado ao avançado de 25 anos.

«Não há conflito entre nós, é apenas uma escolha do treinador. O que penso é que é obrigação de todos os jogadores dar o melhor pela equipa. Tentamos motivar os jogadores de diferentes maneiras, não tenho de implorar pelo seu comprometimento. Hoje, o Leão entrou bem, deu algumas boas respostas. Se formos honestos e olharmos para o jogo do Okafor, também jogou bem. É difícil para mim decidir agora. Leão está a voltar a treinar, para mim isso é o mais positivo», disse o treinador dos «rossoneri», em conferência de imprensa.

Já sobre o jogo, Paulo Fonseca assumiu que é «sempre responsável pelo que acontece em campo», mas destacou a reação do Milan, «ao jogar um futebol positivo, de qualidade, criando oportunidades».

«Objetivo do Scudetto? Não posso dizer o contrário depois de ver como a equipa jogou, reagiu e lutou, mesmo sem jogadores importantes. Foram apenas nove jogos, ninguém ganha ou perde o campeonato depois de nove jogos», vincou.

O Milan é oitavo classificado da Serie A, com 14 pontos, já a 11 do líder Nápoles, embora com menos um jogo disputado.