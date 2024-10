Rafael Leão não foi utilizado no último encontro do campeonato e, esta terça-feira, foi substituído por Paulo Fonseca à hora de jogo, na vitória do Milan sobre o Club Brugge (3-1).

O internacional português saiu quando o jogo estava empatado a uma bola e Okafor, que entrou para o seu lugar, iniciou a jogada do 2-1 poucos segundos depois. Leão assistiu a tudo enquanto se encaminhava para o banco e não conseguiu esconder o desconforto, embora Emerson Royal ainda o tenha incentivado a festejar. Após a partida, Paulo Fonseca negou qualquer problema com o avançado de 25 anos.

«Começámos sem intensidade, com circulação de bola demasiado lenta. Porém, quando Okafor e Chukwueze entraram, o jogo mudou. Eles trouxeram mais energia. Depois do 2-1 fizemos coisas muito boas», começou por dizer o treinador português, aos microfones da Sky Sports.

«Não há nenhum problema específico com o Leão. Não foi um castigo. Entendi que precisávamos de lançar o Okafor e o Chukwueze, temos de olhar para isto com normalidade. O Rafa deve trabalhar para ajudar a equipa como todos os jogadores», completou.

Em dez jogos esta temporada, Leão leva um golo e três assistências, tendo perdido o estatuto de indiscutível na equipa.