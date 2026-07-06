Ruben Amorim aterrou nesta segunda-feira em Milão. O treinador de 41 anos já foi oficializado pelo Milan, depois de um ano vinculado ao Manchester United. Aos jornalistas, o português arriscou uma resposta em italiano e mostrou-se entusiasmado.

«Estou muito feliz por estar cá, é uma honra ser o treinador do Milan. É um clube especial para mim e um grande desafio. Prometi a mim mesmo que, depois do Man United, escolheria um desafio mais pequeno, mas cá estamos. É algo ainda maior. Quero reunir com os jogadores e com o staff.»

«Não podemos vir para o Milan sem mentalidade vencedora», disse.