Após a derrota do Milan ante o Bolonha, na final da Taça de Itália, nesta quarta-feira, Sérgio Conceição ficou com 'cara de poucos amigos'. Na cerimónia de entrega de medalhas, tanto de vencedores como de vencidos, as duas comitivas cruzaram-se.

No momento em que Sérgio Conceição passou diante de Davide Calabria, antigo capitão do Milan com quem teve um desentendimento, olhou para a frente e parece ter ignorado o futebolista. Mesmo após ter cumprimentado o jogador há poucos dias, num embate para a Liga.

No passado mês de janeiro, após o Milan-Parma (3-2), Sérgio Conceição confrontou Calabria em pleno relvado em San Siro. Jogadores e elementos do staff tiveram de intervir para acalmar a situação e o lateral acabou por ser emprestado ao Bolonha... onde veio a vencer a Taça de Itália.