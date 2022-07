Os portugueses Rafael Leão e Nuno Tavares defrontaram-se neste domingo, num encontro particular realizado em solo francês, que terminou com vitória por 2-0 do campeão italiano. Os dois lusos começaram a partida no banco, mas foram lançados no começo da segunda parte. Já o ex-FC Porto Chancel Mbemba, foi titular.

Junior Messias fez o primeiro golo do jogo aos 11 minutos, com um remate colocado ao ângulo, enquanto Olivier Giroud apontou o 2-0 com uma finalização rasteira na zona de penálti, aos 28.

A equipa gaulesa, que no dia anterior anunciou a chegada por empréstimo de Nuno Tavares, ainda ficou em inferioridade numérica, à entrada para a reta final da partida. Isaak Touré, jovem de 19 anos que é reforço para 2022/23, derrubou Leão aos 77 minutos e acabou amarelado. Instantes depois, protagonizou uma entrada duríssima sobre um adversário e recebeu ordem de expulsão.

O resumo da partida: