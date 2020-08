Os Orlando City venceram em casa do Atlanta United por 3-1, numa partida em que João Moutinho foi titular e saiu lesionado aos 78m, enquanto Nani saltou do banco aos 62, ainda a tempo de marcar.

Ao intervalo, a equipa dos portugueses vencia por 2-0, o adversário reduziu aos 83m, mas Nani acabou com as dúvidas quanto ao vencedor da partida três minutos depois, apenas tendo de empurrar após assistência de Junior Urso.

Com este triunfo, o quarto em oito jogos, os Orlando City estão no quarto lugar da Conferência Este, com menos quatro pontos do que o líder, Toronto FC.

Veja o golo de Nani: