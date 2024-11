Um português está em destaque na Major League Soccer, a principal divisão de futebol dos Estados Unidos da América. Xande Silva, luso-angolano que passou pelo Vitória de Guimarães e Sporting, marcou o golo da vitória do Atlanta United diante do Inter Miami, na madrugada deste domingo.

Num belo remate, aos 90+4', Xande Silva atirou à entrada da grande área. Celebrou efusivamente, sem camisola, diante da equipa que conta com Lionel Messi nas suas fileiras.

Com esse golo, Xande levou o play-off para o jogo três. No primeiro de três encontros, o Inter Miami tinha ganho por 2-1, com golos de Luis Suárez e Jordi Alba.

Com o resultado empatado a uma bola, isso queria dizer que Inter Miami seguiria em frente. Com o tento de Xande Silva, há novo jogo marcado para dia 10 de novembro. Quem ganhar, passa às meias-finais.

Nota final para a presença de outro português no onze inicial do Atlanta United - Pedro Amador, antigo jogador do Sp. Braga, que fez uma sublime assistência para o primeiro golo.