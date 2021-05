Considerado o melhor em campo no jogo da 2.ª mão das meias-finais da Liga dos Campeões entre o Manchester City e o PSG, Rúben Dias parece recolher também admiração de outros quadrantes do desporto.

É o caso de Alex Caruso, base dos Los Angeles Lakers. O campeão da NBA deixou um rasgado elogio ao internacional português e ex-Benfica pela exibição nesta terça-feira. «A contratação mais subestimada/menos apreciada do ano... tem estado a 'dançar' [n.d.r.: em grande]», escreveu.

Most under appreciated/least recognized signing of the year.. he’s been BALLIN !! https://t.co/O5zly6GUju