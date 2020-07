Gelson Martins viu reduzido o castigo que o impedia de voltar aos relvados até novembro.

A informação foi avançada pelo Mónaco, que disse ter recebido esta segunda-feira essa comunicação da parte do Comité Nacional Olímpico e Desportivo de França (CNOSF).

Recorde-se que em maio deste ano, já depois de a Ligue 1 ter sido dada como concluída devido à pandemia de covid-19, a Federação Francesa de Futebol (FFF) informou que o período entre 13 de março e 30 de junho de 2020 não seria incluído no tempo total da suspensão de seis meses aplicada ao internacional português.

O caso chegou até ao CNOSF, que solicitou à Federação que considerasse o período de 13 de março a 30 de junho como tempo de suspensão e a FFF não se opôs.

Quer isto dizer que a suspensão de Gelson Martins chega ao fim a 6 de agosto, o que permitirá ao Mónaco contar com o ex-Sporting no arranque do campeonato francês, previsto para o fim de semana de 22 e 23 de agosto.

Gelson Martins não joga desde 1 de fevereiro, quando foi expulso depois de empurrar duas vezes o árbitro do jogo com o Nîmes.