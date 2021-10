Jota continua a atravessar um excelente momento de forma na Escócia.



O avançado cedido pelo Benfica marcou um dos dois golos do triunfo do Celtic por 2-0 em casa do Motherwell. O internacional sub-21 português recebeu um passe de Rogic e à saída do guardião adversário, atirou a contar quando estavam cumpridos 17 minutos.



O segundo golos dos católicos foi anotado por Turnbull num pontapé fortíssimo de fora da área aos 52 minutos.



Jota soma três golos pelo Celtic, terceiro classificado da Liga escocesa a quatro pontos do líder Rangers.



O golo de Jota: