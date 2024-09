O Fenerbahçe de José Mourinho perdeu em casa com o Galatasaray por 3-1 e ficou mais longe do rival de Istambul na Liga turca.

O campeão turco adiantou-se no marcador aos 20 minutos, quando um remate de meia-distância de Lucas Torreira bateu no poste e acabou por entrar depois de fazer ricochete no corpo de Livakovic, guarda-redes do Fenerbahçe.

Mertens fez o 2-0 ao minuto 28, complicando ainda mais a vida à equipa de Mourinho.

O Galatasaray ainda chegou ao 3-0 à passagem da hora de jogo (Gabriel Sara) e o melhor que o Fenerbahçe conseguiu foi reduzir pouco depois num penálti convertido por Dzeko.

Com este resultado, o Fenerbahçe está agora, com seis jornadas jogadas, a cinco pontos do Galatasaray, que lidera a Liga turca com pleno de vitórias.