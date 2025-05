O Fenerbahçe, treinado pelo português José Mourinho, venceu esta sexta-feira na visita ao Basaksehir, por 4-1, no duelo da 35.ª jornada da liga turca, mantendo ainda vivas as hipóteses de poder ser campeão e adiando o que, em caso de desaire, podia ser já a festa do Galatasaray no sábado.

A equipa visitante adiantou-se no marcador com um golo de Mert Muldur, aos 44 minutos, numa boa finalização, em que picou a bola à saída do guarda-redes Muhammed Sengezer.

Na segunda parte, num lance de insistência após um canto, Milan Skriniar dobrou a vantagem do Fenerbahçe, aos 60 minutos.

Os restantes três golos do jogo apareceram já para lá do minuto 80. Aos 86 minutos, de cabeça, Youssef En-Nesyri fez o 3-0, Omer Beyaz, num remate de belo efeito na área, fez o golo do Basaksehir (90+1m) e, pouco depois, Oguz Aydin (90+3m) fez o 4-1 a favor do Fenerbahçe, num desvio na área.

Com este resultado, o Fenerbahçe, que na jornada anterior perdeu em casa ante o Besiktas, soma agora 78 pontos, no segundo lugar, faltando-lhe três jogos: Eyupspor e Konyaspor em casa e, pelo meio, Hatayspor fora. O Galatasaray é líder com 83 pontos e um jogo a menos: visita o Trabzonspor no sábado (17:00).

No outro jogo, no dia em que a jornada começou, o Alanyaspor, treinado por João Pereira, venceu por 1-0 na visita ao Gaziantep, com um golo de Andraz Sporar, antigo avançado de Sporting e Sporting de Braga, aos 52 minutos. O Gaziantep acabou o jogo reduzido a dez jogadores, devido à expulsão de Bruno Viana, ex-Sp. Braga, ao minuto 80.

Com este resultado, o Alanyaspor passa a somar 38 pontos, mantendo o 15.º lugar, logo acima da zona de descida, com mais quatro pontos do que o Sivasspor e do que o Bodrumspor, ambos com 34, nos 16.º e 17.º lugares, respetivamente.