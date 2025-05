O treinador português José Mourinho respondeu com ironia, esta sexta-feira, após a vitória por 4-1 ante o Basaksehir, na 35.ª jornada da liga turca, quando questionado sobre o facto de ter utilizado onzes iniciais diferentes em 31 jogos esta época: se era de acordo com o adversário, ou de acordo com os problemas que tem na equipa.

Mourinho recorreu a «moedas» e até afirmou que ia todos os dias a discotecas de Istambul e que, depois, era consoante o atirar das moedas de jogadores ao ar que decidia os onzes iniciais para cada jogo.

«Tenho 25 moedas [ndr: cada uma, um jogador], atiro-as ao ar e as 11 que ficam em cima da mesa, são os que são titulares. As que caem no chão, são os jogadores que vão para o banco. É isto que eu faço», começou por dizer, em conferência de imprensa.

TURQUIA: resultados e classificações

«Durante a semana divirto-me, vou às discotecas de Istambul todos os dias e, quando é para escolher a equipa, atiro as moedas dos jogadores ao ar e as 11 que caem na mesa, são os 11 que jogam. É simples», concluiu.

Com a vitória desta sexta-feira, o Fenerbahçe passou a somar 78 pontos, no segundo lugar da liga turca, quando tem agora três jogos por disputar. Está a cinco pontos do líder Galatasaray, que tem menos um jogo disputado: no sábado, visita o Trabzonspor (17:00).