José Mourinho já tem habituado o público com partilhas de alguns momentos da vida profissional nas redes sociais e, esta quinta-feira, publicou mais uma «pérola».

O treinador português partilhou um excerto de um treino do Fenerbahçe, onde foi «atropelado» (involuntariamente, claro) por um jogador. Mourinho precisou de ajuda para se levantar e fixou com mazelas, mas reagiu com humor.

«Uma lição para os treinadores mais jovens: nunca vistam as mesmas cores dos jogadores. Eles podem passar-vos a bola... ou dar-vos um pontapé pelas costas», escreveu o «special one, na descrição do vídeo.

Alguns antigos jogadores de Mourinho até brincaram com a situação: «Bem merecido», escreveu o ex-Benfica Nemanja Matic.