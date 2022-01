O central português Tiago Ferreira terminou a ligação com o MTK Budapeste, anunciou o próprio nas redes sociais.

O defesa de 28 anos estava no clube húngaro desde 2020 e contava com 11 jogos nesta temporada.

Com formação no Boavista, Padroense e FC Porto, Tiago Ferreira rumou ao Zulte Waregem, da Bélgica, após duas temporadas na equipa secundária dos dragões. Representou ainda o União da Madeira, antes de alinhar no Universitatea Craiova durante três temporadas.