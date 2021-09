A Federação Venezuelana de Futebol (FVF) anunciou estar em conversações para pagar a dívida a José Peseiro, que em agosto rescindiu o contrato com a seleção por pagamentos em atraso.

«Já estamos em conversações para saldar a dívida a José Peseiro», anunciou, na terça-feira, o novo presidente da FVF, Jorge Giménez, numa mensagem divulgada na rede social Twitter.

Na mesma rede social, a FVF explicou estar «em conversações com um diretor técnico», mas que «estas conversas não acontecem da noite para o dia, demoram tempo».

O organismo indicou também que o estádio olímpico da Universidade Central da Venezuela vai ser a sede das eliminatórias de outubro, quando a Vinotinto vai confrontar as seleções do Brasil e do Equador.

Segundo o próprio técnico português a FVF deve-lhe o equivalente a 14 meses de salário, situação que levou à sua demissão. Leonardo González sucedeu ao treinador luso provisoriamente.

Peseiro esteve ao comando técnico da seleção Vinotinto entre 4 de fevereiro de 2020 e 19 de agosto de 2021