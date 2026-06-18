Ao vencer na estreia do Gana no Mundial 2026, frente ao Panamá em Toronto (1-0), Carlos Queiroz tornou-se no selecionador mais velho a triunfar na prova, aos 73 anos. O único treinador luso no Mundial 2026 superou a marca do alemão Otto Rehhagel.

A 17 de junho de 2010 – há exatamente 16 anos – o então selecionador da Grécia, de 72 anos, venceu a Nigéria (2-1) na fase de grupos do Mundial na África do Sul.

Nascido a 1 de março de 1953 em Nampula (Moçambique), Carlos Queiroz abraçou o futebol no Ferroviário de Nampula, onde jogou como guarda-redes. Já em Portugal, na década de '80, começou por treinar as formações de Olivais e Belenenses.

Entre 1988 e 1991, o treinador assumiu o comando da Seleção sub-16, sub-18 e sub-20, conquistando o Europeu sub-16 (1989) e o Mundial sub-20 (1989 e 1990).

Seguiram-se épocas ao leme da Seleção e do Sporting, até 1996, quando Carlos Queiroz se aventurou pelo estrangeiro, passando por Estados Unidos e Japão, além de liderar as seleções de Emirados Árabes Unidos e África do Sul.

Em 2002, o português juntou-se à equipa técnica de Alex Ferguson por uma época, assumindo o comando técnico do Real Madrid em 2003/04. Mas regressou a Manchester, onde permaneceu até 2008. Foi a última experiência em clubes.

Desde então, Carlos Queiroz apenas comandou seleções: Portugal (2008-2010), Irão (2011-2019 e 2022), Colômbia (2019-2020), Egito (2021-2022), Omã (2025) e Gana.

Feitas as contas, o currículo deste “senador” também conta com Taça de Portugal (1995), Supertaça (1996) e Supertaça de Espanha (2003).

Depois de não passar a fase de grupos nos Mundiais de 2022, 2018, 2014, Carlos Queiroz procura, pelo menos, igualar o feito conseguido com Portugal em 2010. Ou seja, atingir os “oitavos”. Por sua vez, o Gana não passa a fase de grupos desde 2010, quando atingiu os "quartos".

Por agora, o Gana lidera o Grupo L a par da Inglaterra, com três pontos. Segue-se o duelo com os britânicos, na terça-feira (21h). De recordar que as oito melhores seleções no terceiro lugar avançam para os “16-avos”.