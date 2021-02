Ao perder com o Al Ahly no desempate por penáltis, nesta quinta-feira, o Palmeiras concluiu o Mundial de Clubes na quarta posição, o que representa um registo histórico, do ponto de vista negativo: é a pior campanha de sempre de um representante da CONMEBOL neste torneio da FIFA.

Foi apenas a quinta vez, em 17 edições, que o representante da América do Sul não marcou presença na final, desde logo, mas até aqui tinha conseguido sempre o último lugar do pódio como consolação: foi assim com Internacional de Porto Alegre em 2010, com o Atlético Mineiro em 2013, com o Atlético Nacional em 2016 e com o River Plate na edição 2018.

Desta vez, porém, o representante da CONMEBOL ficou fora do pódio, pela primeira vez.

De referir que, em 2000, na primeira edição, até estiveram presentes dois clubes da América do Sul (o Vasco da Gama como vencedor da Libertadores e o Corinthians como anfitrião), mas acabaram ambos a disputar a final, vencida pelo «Timão».

O Palmeiras de Abel fez, assim, a pior campanha da história da CONMEBOL no Mundial de Clubes, até porque não marcou qualquer golo nos dois jogos disputados.