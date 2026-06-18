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Há 40 min
Nandinho eleito o melhor treinador no Bahrein
Treinador português conquistou a dobradinha em 2025/26
Treinador português conquistou a dobradinha em 2025/26
Nandinho, treinador português que recentemente deixou o comando do Al Muharraq, foi eleito o melhor treinador do campeonato do Bahrein em 2025/26.
Nesta temporada, o técnico de 53 anos conquistou a dobradinha (campeonato e Taça). Em 2024/25 já se tinha sagrado campeão do Bahrein pela mesma equipa.
Nandinho está nesta altura disponível para novos projetos.
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TAGS: Made In Nandinho Bahrein Al Muharraq
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