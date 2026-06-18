Nandinho, treinador português que recentemente deixou o comando do Al Muharraq, foi eleito o melhor treinador do campeonato do Bahrein em 2025/26.

Nesta temporada, o técnico de 53 anos conquistou a dobradinha (campeonato e Taça). Em 2024/25 já se tinha sagrado campeão do Bahrein pela mesma equipa.

Nandinho está nesta altura disponível para novos projetos.