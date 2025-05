O treinador português Nandinho sagrou-se campeão no Bahrain esta quarta-feira, ao serviço do Al-Muharraq, ainda com quatro jornadas por disputar.

Na 18.ª de 22 jornadas, a equipa treinada pelo português venceu na visita ao Manama Club, por 6-1, somando a décima vitória consecutiva no campeonato.

O Al-Muharraq sagrou-se campeão pela primeira vez desde 2017/18. Com quatro jogos por disputar na liga, soma 47 pontos, mais 14 do que o segundo classificado, o Al Khalidiya.

«Estou muito feliz pelo objetivo alcançado. Não foi uma decisão fácil deixar um trabalho que estava a ser bom, na Arábia, para vir para o Bahrain e aceitar este desafio. O maior clube do Bahrain não vencia nada há sete anos. Felizmente, foi uma aposta acertada, as coisas estão a correr bem e alcançámos o principal objetivo, que era vencer o campeonato. Não conseguimos vencer a Taça do Rei, mas conseguimos o grande o grande objetivo do clube que era voltar a ser campeão. Estou muito orgulhoso pelo trabalho de todos e por representar o meu país além-fronteiras», disse Nandinho, em declarações enviadas através da sua assessoria de imprensa.

«Queremos bater o maior número de pontos que um clube somou no Bahrain e ficar na história da Liga e do país», disse, ainda.