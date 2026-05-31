Nandinho deixou o comando técnico do Al Muharraq. O técnico português utilizou as redes sociais para se despedir da formação do Bahrain – após uma época em que conquistou o bicampeonato e fez a dobradinha.

«Hoje marca o fim de um capítulo muito especial na minha vida profissional. Uma história escrita a letras de ouro, que começou há 16 meses e foi marcada pelo empenho, dedicação, ambição e resiliência», começa por escrever numa nota publicada no Instagram.

Porém, nem tudo foram rosas. O treinador de 53 anos deixou ainda críticas a algumas «injustiças» que o clube sofreu ao longo da época.

«Fomos frequentemente tratados de forma injusta através de decisões e críticas infundadas. Mas nunca permitimos que isso nos abalasse. Pelo contrário, esses desafios tornaram-nos mais fortes, aproximaram-nos e ajudaram-nos a crescer. Nunca procurámos desculpas para justificar a adversidade», pode ler-se.

Deste modo, o antigo treinador de Gil Vicente, Famalicão e B SAD fica livre no mercado.

«Hoje, parto com um profundo sentimento de realização por tudo o que alcançámos. (…) Desejo a todos o melhor e que o futuro continue repleto de sucesso e conquistas. Obrigado do fundo do coração», concluiu.