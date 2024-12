Após a notícia da retirada de Nani do futebol profissional, sucedem-se as reações ao ponto final na carreira de um dos mais internacionais de sempre pela Seleção Nacional.

Uma das maiores mensagens de apoio vem de Bruno Alves, antigo defesa-central da Seleção, com quem partilhou balneário com Nani. Através do Instagram, o atual diretor-desportivo do AEK Atenas destaca a «magia» do amigo.

«Meu querido amigo Nani, deves estar orgulhoso com esta jornada vitoriosa na tua carreira. De seres um campeão do futebol mas um grande campeão da vida. Uma carreira linda com grandes momentos que te vão abrir ainda mais portas depois do futebol. Jogadores de futebol como tu jamais deviam terminar de jogar pois são a essência, a beleza, a magia, golo, são futebol», começou por dizer.

«Primeiro fomos adversários, depois colegas de equipa na Seleção e depois companheiros de quarto na mesma equipa, no Fenerbahçe. Agora e para sempre amigos, a nossa vida ficará sempre ligada. Obrigado por todos momentos que passamos juntos esses sim serão eternos. Feliz aposentadoria de jogador de futebol mas muito mais para fazer em outras funções, porque o futebol continua a precisar de ti», completou o dirigente.

Pela Seleção, Bruno Alves e Nani disputaram o Euro 2008, Euro 2012, Mundial 2014, Euro 2016 e a Taça das Confederações 2017. Coincidiram no Fenerbahçe em 2015/16.