Nani a caminho do Cazaquistão e a equacionar uma última dança
Ex-jogador tem em mãos um convite dos proprietários do Aqtobe para contribuir para a evolução e projeção do clube e do futebol cazaque
Ex-jogador tem em mãos um convite dos proprietários do Aqtobe para contribuir para a evolução e projeção do clube e do futebol cazaque
Oficialmente retirado do futebol desde dezembro de 2024, Nani está a equacionar voltar a calçar as chuteiras, noticiou o jornal A Bola e confirmou também o Maisfutebol.
O (ex) jogador de 39 anos está de malas feitas para rumar ao Cazaquistão, onde vai reunir com os proprietários do Aqtobe, que lhe endereçaram uma proposta que contempla a contribuição do campeão europeu em 2016 para o desenvolvimento e projeção do clube e do futebol cazaque, mas também a possibilidade de voltar aos relvados.
Nani não se comprometeu ainda com a proposta, mas vai viajar até ao país asiático para se inteirar melhor dos contornos da proposta e conhecer também as instalações do clube e a própria região.
Recorde-se que Nani anunciou a retirada do futebol em dezembro de 2024 quando jogava no Estrela da Amadora.