Oficialmente retirado do futebol desde dezembro de 2024, Nani está a equacionar voltar a calçar as chuteiras, noticiou o jornal A Bola e confirmou também o Maisfutebol.

O (ex) jogador de 39 anos está de malas feitas para rumar ao Cazaquistão, onde vai reunir com os proprietários do Aqtobe, que lhe endereçaram uma proposta que contempla a contribuição do campeão europeu em 2016 para o desenvolvimento e projeção do clube e do futebol cazaque, mas também a possibilidade de voltar aos relvados.

Nani não se comprometeu ainda com a proposta, mas vai viajar até ao país asiático para se inteirar melhor dos contornos da proposta e conhecer também as instalações do clube e a própria região.

Recorde-se que Nani anunciou a retirada do futebol em dezembro de 2024 quando jogava no Estrela da Amadora.