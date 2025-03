Nani foi o convidado da última edição do podcast «Rio Ferdinand Presents», com o antigo colega de equipa no Manchester United. O extremo falou sobre uma míriade de temas, mas especialmente acerca do clube inglês e do Sporting.

Questionado sobre quais os extremos que atualmente mais lhe agradam no futebol mundial, Nani referiu dois portugueses. Primeiro admitiu gostar de Rafael Leão mas apontou-lhe alguns defeitos.

«Eu adoro o Rafael Leão. Quando representava o Sporting, por exemplo. Mas gostava de o ver mais ativo. Querer mais a bola, criar mais, envolver-se no jogo. Às vezes desaparece durante vários minutos e quando a bola lhe chega passa para trás. Está sempre à espera que alguma coisa aconteça, em vez de fazer algo acontecer. Fui ver o último jogo [da Seleção Nacional] e fiquei um pouco frustrado. Ele podia fazer algo tantas vezes, mas deixou os outros fazerem», apontou Nani.

Depois, Nani falou num jogador jovem que diz ter semelhanças ao seu estilo de jogo, apesar de ser esquerdino.

«Há um miúdo no Sporting, o Quenda, com 17 anos e é inacreditável. Tem energia, tem velocidade, ele pode melhorar o físico mas é muito inteligente. Muito maduro. Aquilo que não tínhamos no passado. Ele sabe jogar em equipa, quando deve parar e acelerar. Pode melhorar também no remate, ser mais consistente, mas fá-lo muito bem», avaliou Nani.