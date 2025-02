Recentemente retirado, Nani encerrou o capítulo como futebolista precisamente na sua terra-natal - a Amadora. Foi no bairro desfavorecido de Santa Filomena onde começou a dar os primeiros toques na bola, destacando-se depois na formação do Real Sport Clube.

Nani recordou os primeiros tempos da sua carreira na última edição do programa Premier League Stories, que vai para o ar nesta quarta-feira.

Aí, Nani foi levado de volta à terra-natal e falou sobre a forte cultura desportiva naquele local, recordando que os habitantes do bairro fizeram o seu próprio campo de futebol.

Além do testemunho do internacional português, o programa conta com a participação de Carlos Queiroz, João Pedro Ferreira, Owen Hargreaves, Paul Scholes e Paulo Bento.

João Pedro Ferreira, antigo coordenador de formação do Real Sport Clube, recorda os primeiros passos do jogador: «O Nani, quando chegou pela primeira vez, tinha sete para os oito anos. Notava-se que o futebol era, para ele, um porto seguro onde ele se sentia bem, onde ele se sentia confiante porque sabia do que era capaz», disse.

O próprio Nani recorda, em jeito de brincadeira, que José Pedro lhe falou no interesse do Benfica, mas o extremo acabou por assinar pelo Sporting, onde veio a despontar para o futebol nacional.

Ao longo da sua carreira, venceu 16 títulos, disputou mais de 620 jogos e marcou 130 golos ao nível de clubes. Na Seleção Nacional, é o quinto mais internacional com 112 partidas e 24 golos.