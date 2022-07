O internacional português Nani, que rescindiu com os italianos do Veneza, foi anunciado como reforço dos australianos do Melbourne Victory, na última madrugada.

O avançado de 35 anos vai juntar-se ao português Roderick Miranda no emblema da A-League.

«Estou animado por vir para a A-League com o Melbourne Victory e ansioso pelo desafio que temos pela frente. Falei com o treinador e sei que este é um clube que quer alcançar o sucesso e quero desempenhar um papel para ajudar a equipa a conseguir isso», disse Nani aos órgãos de comunicação do clube.

«Pelo que tenho visto, os adeptos em Melbourne não são apenas os melhores da liga, mas rivalizam com a atmosfera na Europa e estou ansioso para fazer parte disso», acrescentou.