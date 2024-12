Nani despediu-se oficialmente do futebol neste domingo, através das redes sociais, justificando-se com a intenção de passar mais tempo com a família, após a morte do pai.

Um dos mais internacionais de sempre pela Seleção, a carreira de Nani fica para sempre ligada à conquista do Euro 2016, ao lado de Cristiano Ronaldo ou Ricardo Quaresma.

Rafael Leão é confesso admirador das qualidades de Nani e deixou uma mensagem nas redes sociais em jeito de agradecimento ao extremo.

«Carreira incrível, mais velho. Foi um prazer assistir à tua caminhada até aos dias de hoje! Exemplo», escreveu Leão no Instagram. Os dois nunca se cruzaram nem na equipa principal do Sporting, nem na Seleção.