Um golo do internacional português Nani deu, esta sexta-feira, a vitória ao Adana Demirspor na receção ao Trabzonspor, por 1-0, em jogo da 8.ª jornada da primeira liga turca.

O atacante de 36 anos fez o único golo do encontro aos 29 minutos da primeira parte.

Foi o segundo golo de Nani em 2023/24 pelo clube turco, o segundo que representa no país, depois do Fenerbahçe em 2015/16.

Na classificação, o Adana garante que fica no terceiro lugar ao final da jornada, tendo agora 17 pontos, mais quatro do que o Besiktas (que tem menos um jogo) e a dois do Galatasaray (19 e menos um jogo). Lidera o Fenerbahçe, com 21 pontos e também menos um jogo.