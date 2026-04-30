Nani voltou aos golos para qualificar o Aqtobe para os «quartos» da Taça do Cazaquistão. O internacional português recorde-se, tinha terminado a carreira de futebolista, mas voltou atrás na decisão para abraçar um novo projeto.

Ao fim de seis jogos pelo novo clube, os primeiros golos surgiram esta quinta-feira frente ao Yelimay Semey, a contar para os «oitavos» da Taça do Cazaquistão.

O extremo de 39 anos bisou para dar o triunfo (2-1) ao Aqtobe. Nani voltou, assim, aos golos cerca de um ano e meio depois do último golo, apontado ao serviço do Estrela da Amadora.

