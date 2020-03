O avançado português Tomané marcou, este sábado, o golo que abriu a vitória do Estrela Vermelha ante o Napredak, no estádio Rajko Mitic, em Belgrado, no duelo relativo à 26.ª jornada da primeira liga da Sérvia.

A equipa orientada por Dejan Stankovic inaugurou o marcador aos 22 minutos pelo antigo jogador de V. Guimarães, Arouca e Tondela, que cabeceou com êxito na sequência de um canto do lado esquerdo do ataque. Após o lance, o jogador de 27 anos teve de ser assistido, por ter chocado com a cara na bota do adversário.

Aos 27 minutos, o mesmo Tomané foi derrubado na área para um penálti que Pankov desperdiçou, com um remate ao ferro.

Na segunda parte, Gavric e Ivanic, respetivamente aos 53 e 88 minutos, fizeram os restantes golos do Estrela Vermelha, num jogo disputado sem público nas bancadas.

Foi o sexto golo de Tomané esta época, o quinto no campeonato, além de um apontado na Taça da Sérvia.

O Estrela, já apurado para a fase de campeão, é líder do campeonato, com 69 pontos, mais 11 que o Partizan, vice-líder.