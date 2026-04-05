Depois do estágio da Seleção no México e nos Estados Unidos, João Félix permaneceu no outro lado do Atlântico e, na madrugada de quinta-feira, assistiu à vitória dos Boston Celtics no reduto dos Miami Heat (147-129). Por isso, o avançado aproveitou para trocar de camisola com Neemias Queta, que nesse jogo apontou 16 pontos e 11 ressaltos.

Na fotografia deste encontro destaca-se a diferença de tamanho das camisolas. Afinal, Neemias Queta mede 2.13 metros, mais 32 centímetros do que João Félix.

«O orgulho de Portugal», escreveram os Celtics nas redes sociais.

Entretanto, na sexta-feira, o Al Nassr venceu o Al Najma, mas João Félix foi poupado. Quanto a Neemias Queta, o poste aplicou 19 pontos, 10 ressaltos, quatro desarmes e duas asisstências na visita dos Celtics aos Milwaukee Bucks (133-101).