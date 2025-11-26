Neemias Queta saiu lesionado no triunfo dos Celtics frente aos Orlando Magic. O poste português, que tem sido habitual titular na equipa de Boston, vai fazer falta. Quem o diz é Derick White, base companheiro de Neemias

«Nós não temos um jogador que substitua aquilo que o Neemias faz por nós. Por isso terá de ser um esforço do grupo. O Xavier Tilman, Luka Garza e Chris Boucher vão ter uma grande oportunidade, vamos precisar muito deles. Mas também é sobre nós», começou por referir.

White olhou essencialmente para o impacto defensivo do português, que em muitas ocasiões corrigia os erros dos colegas. O base de 31 anos espera, assim, que Queta possa regressar o mais rapidamente possível.

«Não temos o Neemias para corrigir alguns dos erros que cometemos no perímetro. Por isso, terá de ser um esforço de equipa. Espero que possa regressar o mais rápido possível, mas nós temos que dar um passo em frente», concluiu.

Neemias chegou à NBA em 2021, tendo sido a 39,ª escolha dos Sacramento Kings no draft. Vivendo a primeira época como titular de forma regular, o já campeão da NBA (2024) soma médias de 23,7 minutos, 9,3 pontos, 7,9 ressaltos e 1,4 desarmes de lançamento por jogo. Isto em 17 jogos pelos Celtics.