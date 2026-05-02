Uma revelação que surpreendeu grande parte do mundo do deposto. Neemias Queta, poste português que atua nos Boston Celtics, e Mateus Mané, médio luso que joga no Wolverhampton, são... primos!

A Premier League juntou os portugueses para uma pequena conversa em família. Falou-se, entre outras coisas, do caminho percorrido do Vale da Amoreira até ao sucesso.

Mas, primeiro, falou-se de orgulho.

«É o meu ‘pequeno’ primo a jogar na Premier League. Isso é algo enorme e eu estou muito orgulhoso», começou por referir Neemias Queta em declarações à Premier League.

Mateus Mané, agora de 18 anos, jogou no Barreirense antes de rumar para Inglaterra, onde representou o Rochdale de 2017 a 2023. Rumou às camadas jovens do Wolves, tendo sido promovido à equipa principal esta temporada – tem já dois golos em 26 jogos na Premier League.

É, também, internacional sub-21 por Portugal. Conheça, aqui, mais sobre Mané.

«Eu sinto que a nossa família tem a fome pelo desporto. Nunca desistimos e sempre acreditámos em nós. Acho que isso está no nosso sangue», atirou o jovem de 18 anos.

Neemias, de 26 anos, é o primeiro português a jogar na NBA. Foi, inclusive, campeão, da liga norte-americana, a mais prestigiada do Mundo. O gigante de 2,13m relembrou o caminho até ao sucesso.

«O ambiente que nós crescemos não era o mais convidativo. Para nós termos sucesso também tivemos grandes pessoas ao nosso lado. A nossa família sempre tentou mostrar-nos o caminho certo para tudo. Sempre tivemos fome e agora estamos finalmente bem com o reconhecimento que temos», atirou.

Questionados sobre quem é o mais competitivo, Neemias não teve dúvidas: Mané.

«Só porque ele cresceu a jogar contra os mais velhos. Ele esteve sempre à frente da sua ‘liga’», afirmou Queta.

Mané concordou, confessando que «humilhava» os mais velhos. «Jogava com o meu irmão e com os amigos dele a toda a hora. Costumava embaraçá-los um pouco e eles ficavam irritados», concluiu.