Há quem prefira levar a família de férias. Neemias Queta, pelos vistos, gosta também de levar o... treinador. Já depois de ter marcado presença com o técnico dos Boston Celtics no jogo entre Benfica e FC Porto para as finais da Liga de basquetebol, esta segunda-feira levou Joe Mazzulla ao pavilhão do Barreirense.

O poste português, recorde-se, é muito associado ao Benfica - principalmente por ter sido o último clube português que representou. Mas, na verdade, o gigante do Vale da Amoreira fez toda a formação no Barreirense.

Num vídeo partilhado pelo próprio Barreirense, é possível ver Mazzulla a ajudar Neemias com um trabalho perto do cesto, numa sequência de lançamentos tentados. Neemias, pelos vistos, costuma visitar o pavilhão do clube onde despontou sempre que vem a Portugal. Mas, desta vez, trouxe companhia especial.

«Durante esta visita, o nosso coordenador técnico Jorge Bruno esteve presente, tendo a oportunidade de partilhar o nosso trabalho diário, apresentar as nossas instalações e reforçar a identidade formativa que caracteriza o Barreirense ao longo de gerações.

Receber personalidades desta dimensão na nossa humilde casa é motivo de enorme orgulho e inspiração para todos aqueles que vivem o basquetebol do Barreirense. Agradecemos ao Neemias por manter viva esta ligação às suas origens e por continuar a elevar o nome do nosso clube e da nossa cidade», escreveu o Barreirense na publicação.