Atenção, Martínez: Nélson Semedo lesiona-se e tem paragem mínima de um mês
Fenerbahçe esclareceu contornos da lesão sofrida durante jogo contra o Antalyaspor
Nélson Semedo é baixa para os próximos compromissos da Seleção Nacional portuguesa, neste mês de março. O lateral português, habitualmente chamado pelo selecionador Roberto Martínez, sofreu uma lesão durante o último jogo do Fenerbahçe contra o Antalyaspor.
Num comunicado partilhado no X, o Fenerbahçe esclarece que o português sofreu uma «rotura parcial do ligamento colateral medial do joelho esquerdo», após exames realizados pelo clube.
Dada a tipologia da lesão, o atleta deverá parar entre um a dois meses para recuperar do problema no joelho. Nélson Semedo tem 32 anos e soma os mesmos 32 jogos na primeira temporada ao serviço dos turcos do Fenerbahçe.
Sağlık durumu bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 2, 2026
Futbol A Takımımızın oyuncusu Nelson Semedo’nun dün akşam oynanan H. Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir @MedicanaSaglik Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol diz iç yan bağda… pic.twitter.com/YRTuLJ1qA0