Nélson Semedo é baixa para os próximos compromissos da Seleção Nacional portuguesa, neste mês de março. O lateral português, habitualmente chamado pelo selecionador Roberto Martínez, sofreu uma lesão durante o último jogo do Fenerbahçe contra o Antalyaspor.

Num comunicado partilhado no X, o Fenerbahçe esclarece que o português sofreu uma «rotura parcial do ligamento colateral medial do joelho esquerdo», após exames realizados pelo clube.

Dada a tipologia da lesão, o atleta deverá parar entre um a dois meses para recuperar do problema no joelho. Nélson Semedo tem 32 anos e soma os mesmos 32 jogos na primeira temporada ao serviço dos turcos do Fenerbahçe.