Sob o comando de Gary O'Neil, o Wolverhampton parecia destinado à despromoção, pois o seu registo defensivo era um dos piores da história da Premier League. Três jogos depois, o novo treinador Vítor Pereira tirou o clube da zona de despromoção.

O português ainda conhece o sabor da derrota com os Wolves. Em três jogos, venceu dois e empatou com o Tottenham. A Sky Sports entrevistou o capitão de equipa, o também português Nélson Semedo, para entender as mudanças promovidas pelo técnico.

«A principal coisa que precisávamos era de uma mudança. Vítor chegou com a sua equipa e, ao fim de três dias, parecíamos uma equipa diferente. Uma equipa melhor. Uma versão melhor de nós. Todos nós sabíamos que tínhamos isso. Mas não conseguíamos atingir esse nível antes», começou por dizer o lateral.

«Tudo começou no campo de treinos. No final do dia, o que importava eram os pormenores. Foram precisas talvez duas horas para que ele explicasse como queria que jogássemos, como queria que pressionássemos, como queria que defendêssemos. Agora toda a gente está satisfeita com isso. E continuamos», acrescentou.

Além disso, Nélson Semedo destaca as capacidades humanas do treinador, que passou pelo FC Porto, Olympiacos ou Fenerbahçe.

«Ele é muito exigente, mas também é muito boa pessoa. Por exemplo, tivemos alguns dias de folga no Ano Novo porque ele percebeu que merecíamos isso. Ele sabe quando deve dar um pouco de carinho aos rapazes. Eles voltaram mais felizes e com mais energia», explica, dando depois o exemplo de Gonçalo Guedes.

«Ele está feliz aqui e muito concentrado. Acho que é um homem diferente agora», diz Semedo. «Temos um conhecimento muito bom do jogo e também joga do meu lado, por isso nem precisamos de falar. Está muito bem adaptado e está a jogar muito bem para nós», finaliza o internacional luso.