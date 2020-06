Depois de ter estado numa festa de aniversário com mais de 20 pessoas, desrespeitando as regras sanitárias de Barcelona e as recomendações da Liga espanhola por causa da Covid-19, Nélson Semedo foi colocado a treinar à parte da restante equipa do Barcelona.



Esta sexta-feira, o técnico dos catalães, Quique Setién, admitiu que ainda não sabe se vai utilizar o internacional português visita ao terreno do Mallorca.



«Ainda não decidi se joga ou não. Caso não jogue, não será por causa desse descuido. É uma situação que não vai afectar a minha decisão», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«O Nélson estava bastante preocupado, foi um descuido. Não estava consciente da situação, cometeu um erro. Falei com ele e ele pediu desculpa. Foi um equívoco, nada mais», acrescentou.



O treinador do conjunto blaugrana abordou ainda a possibilidade de os jogos que faltam dos oitavos de final e a final da Liga dos Campeões em Lisboa.



«Para já são apenas suposições, veremos se se concretiza. Saíamos um pouco prejudicados por jogar contra o Nápoles em campo neutro quando eles já jogaram em casa. Se for assim, vamos aceitar. Na Liga dependemos apenas de nós. Vai custar-nos somar todos os pontos. É igual na Champions, mas temos o melhor jogador do mundo», frisou.



Setién revelou ainda que Suárez não está disponível para jogar todo o encontro e que Messi está apto para jogar.



Mais de três meses depois, o Barcelona volta a jogar frente ao Mallorca, no Son Moix, este sábado (21h00).