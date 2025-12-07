O Fenerbahçe informou, este domingo, que Nélson Semedo sofreu uma rotura parcial no tendão da coxa direita.

O internacional português foi titular na véspera, na visita ao Basaksehir (1-1), mas acabou substituído aos 20 minutos por lesão.

Segundo a imprensa turca, Semedo vai ficar afastado dos relvados durante cerca de um mês.

O jogador de 32 anos leva um golo e uma assistência em 21 jogos na primeira época ao serviço da equipa de Istambul.