Made In
Há 53 min
Turquia: Nélson Semedo lesiona-se e deve parar um mês
Internacional luso foi substituído aos 20 minutos diante do Basaksehir
Internacional luso foi substituído aos 20 minutos diante do Basaksehir
O Fenerbahçe informou, este domingo, que Nélson Semedo sofreu uma rotura parcial no tendão da coxa direita.
O internacional português foi titular na véspera, na visita ao Basaksehir (1-1), mas acabou substituído aos 20 minutos por lesão.
Segundo a imprensa turca, Semedo vai ficar afastado dos relvados durante cerca de um mês.
O jogador de 32 anos leva um golo e uma assistência em 21 jogos na primeira época ao serviço da equipa de Istambul.
Sağlık durumu bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 7, 2025
Futbol A Takımımızın oyuncularından Nelson Semedo’nun dün oynanan RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası @MedicanaSaglik Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde… pic.twitter.com/qbX5xz7c4m
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS