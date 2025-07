Horas depois de confirmar a saída do Wolverhampton, Nélson Semedo aterrou na Turquia para concluir a transferência para o Fenerbahçe.

O emblema turco confirmou as negociações com o internacional português, que precisará ainda de passar nos exames médicos, antes de assinar como jogador livre e reforçar o plantel orientado por José Mourinho.

Futbolcu Nelson Semedo, kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelmektedir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/vyaWHCA4Rm — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 30, 2025

Semedo, de 31 anos, chegou a Istambul acompanhado pela esposa e já com o cachecol do Fenerbahçe ao pescoço. O jogador luso foi associado a um regresso ao Benfica no início do mercado de verão, mas os encarnados acabaram por avançar por Dedic.

O lateral-direito, recorde-se, passou as últimas cinco temporadas no Wolverhampton. No estrangeiro, também representou o Barcelona.